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Состояние пациента с коронавирусом в Черновцах удовлетворительное. Он не жалуется на ухудшение состояния.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге Минздраве, передаёт Громадське.
— Состояние стабильное, никаких симптомов ухудшения нет. Ему оказывают симптоматическое лечение, специфической терапии не существует, - отметил Виктор Ляшко.
По его словам, у мужчины нет лихорадки, ухудшение состояния он не жалуется.
Санврач добавил, что пациент будет оставаться в изоляции, пока лабораторные исследования не подтвердят, что он не выделяет вирус и безопасный для окружающих.
В Украине это единственный зафиксированный случай коронавируса. По состоянию на утро 10 марта четверо граждан ждут результатов теста на инфицирование.
Напомним, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.
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Состояние пациента с коронавирусом в Черновцах удовлетворительное. Он не жалуется на ухудшение состояния.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге Минздраве, передаёт Громадське.
— Состояние стабильное, никаких симптомов ухудшения нет. Ему оказывают симптоматическое лечение, специфической терапии не существует, - отметил Виктор Ляшко.
По его словам, у мужчины нет лихорадки, ухудшение состояния он не жалуется.
Санврач добавил, что пациент будет оставаться в изоляции, пока лабораторные исследования не подтвердят, что он не выделяет вирус и безопасный для окружающих.
В Украине это единственный зафиксированный случай коронавируса. По состоянию на утро 10 марта четверо граждан ждут результатов теста на инфицирование.
Напомним, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.