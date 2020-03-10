Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге Минздраве, передаёт Громадське.

— Состояние стабильное, никаких симптомов ухудшения нет. Ему оказывают симптоматическое лечение, специфической терапии не существует, - отметил Виктор Ляшко.

По его словам, у мужчины нет лихорадки, ухудшение состояния он не жалуется.

Санврач добавил, что пациент будет оставаться в изоляции, пока лабораторные исследования не подтвердят, что он не выделяет вирус и безопасный для окружающих.

В Украине это единственный зафиксированный случай коронавируса. По состоянию на утро 10 марта четверо граждан ждут результатов теста на инфицирование.

Напомним, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.