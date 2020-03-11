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Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве.
— Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др., — рассказал собеседник агентства.
В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.
Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.
Напомним, главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.
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Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве.
— Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др., — рассказал собеседник агентства.
В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.
Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.
Напомним, главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.