Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве.

— Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др., — рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Напомним, главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.