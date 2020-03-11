Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с завтрашнего дня, 12 марта, и до конца месяца для предотвращения распространения коронавируса столичные вузы, школы и сады закрывают на карантин, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах закрываются.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

— Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта, - сообщил Виталий Кличко.

По его словам временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования.

— В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах, - отметил Виталий Кличко.

В учреждениях общего и высшего образования обеспечивается дистанционное обучение, кинотеатры отменят сеансы, а в торговых центрах будет проводиться усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи.

Также Виталий Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть маленькие дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Мэр столицы также призвал жителей Киева не паниковать и сразу обращаться к врачам в случае плохого самочувствия.

— Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, - сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!, - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Николаеве с сегодняшнего дня 11 марта, в двух городских школах приостанавливают учебный процесс.

