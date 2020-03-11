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Рейсы в Шарм-эш-Шейх из «Николаевского международного аэропорта» будут временно отменены из-за распространения в мире коронавируса.
Об этом в комментарии НикВести рассказал директор николаевского аэропорта Федор Барна.
Он отметил, что решение по приостановке рейсов принимают туроператор и авиакомпания, и отмена продлится около месяца. Директор добавил, что во многих странах сейчас паника из-за коронавируса и авиакомпании «снимают» свои рейсы.
— Сегодня вы видите обстановку по коронавирусу, принимает решение туроператор, авиакомпания, сегодня много снимают рейсов и МАУ оптимизирует всё. Именно (связано - прим.) с коронавирусом. По многим странам сейчас паника. Мы понимаем, что скорее всего будет введён и в Украине карантин, в Киеве уже введён. Больше никакие рейсы не будут отменены. Я думаю карантин будет где-то месяц, пока уточняем информацию, - рассказал Федор Барна.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ранее Украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
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Рейсы в Шарм-эш-Шейх из «Николаевского международного аэропорта» будут временно отменены из-за распространения в мире коронавируса.
Об этом в комментарии НикВести рассказал директор николаевского аэропорта Федор Барна.
Он отметил, что решение по приостановке рейсов принимают туроператор и авиакомпания, и отмена продлится около месяца. Директор добавил, что во многих странах сейчас паника из-за коронавируса и авиакомпании «снимают» свои рейсы.
— Сегодня вы видите обстановку по коронавирусу, принимает решение туроператор, авиакомпания, сегодня много снимают рейсов и МАУ оптимизирует всё. Именно (связано - прим.) с коронавирусом. По многим странам сейчас паника. Мы понимаем, что скорее всего будет введён и в Украине карантин, в Киеве уже введён. Больше никакие рейсы не будут отменены. Я думаю карантин будет где-то месяц, пока уточняем информацию, - рассказал Федор Барна.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ранее Украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.