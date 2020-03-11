Запрет на передвижения по Украине из-за коронавируса на сегодня является маловероятным.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его словам, такой шаг возможен, однако для этого ситуация с коронавирусом в Украине должна стать более угрожающей.

— Относительно ограничения в передвижении внутри страны - это уже очень далекий шаг развития ситуации. Этот шаг возможен, но надеюсь, что мы к нему не будем доходить… Если этого потребует ситуация - этот шаг возможен, но надеюсь это далекое будущее, - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, в правительстве рассчитывают, что до лета эпидемия коронавируса пойдет на спад. По словам премьера, на сегодня нет речи о том, что Украину может обойти эпидемия.

— Мы ожидаем изобретение лекарств. Чем позже допустим этот вирус на территорию Украины, тем мягче сможем пройти этот период. Сегодня не идет речь, что нас обойдет эпидемия, - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

