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Запрет на передвижения по Украине из-за коронавируса на сегодня является маловероятным.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
По его словам, такой шаг возможен, однако для этого ситуация с коронавирусом в Украине должна стать более угрожающей.
— Относительно ограничения в передвижении внутри страны - это уже очень далекий шаг развития ситуации. Этот шаг возможен, но надеюсь, что мы к нему не будем доходить… Если этого потребует ситуация - этот шаг возможен, но надеюсь это далекое будущее, - заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, в правительстве рассчитывают, что до лета эпидемия коронавируса пойдет на спад. По словам премьера, на сегодня нет речи о том, что Украину может обойти эпидемия.
— Мы ожидаем изобретение лекарств. Чем позже допустим этот вирус на территорию Украины, тем мягче сможем пройти этот период. Сегодня не идет речь, что нас обойдет эпидемия, - заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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Запрет на передвижения по Украине из-за коронавируса на сегодня является маловероятным.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
По его словам, такой шаг возможен, однако для этого ситуация с коронавирусом в Украине должна стать более угрожающей.
— Относительно ограничения в передвижении внутри страны - это уже очень далекий шаг развития ситуации. Этот шаг возможен, но надеюсь, что мы к нему не будем доходить… Если этого потребует ситуация - этот шаг возможен, но надеюсь это далекое будущее, - заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, в правительстве рассчитывают, что до лета эпидемия коронавируса пойдет на спад. По словам премьера, на сегодня нет речи о том, что Украину может обойти эпидемия.
— Мы ожидаем изобретение лекарств. Чем позже допустим этот вирус на территорию Украины, тем мягче сможем пройти этот период. Сегодня не идет речь, что нас обойдет эпидемия, - заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.