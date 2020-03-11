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Авиасообщение с Италией в Украине временно отменено в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства, пишет Униан.
— Сегодня было решение, и авиакомпании приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что. В дальнейшем будем наблюдать, в тех странах, где будет развиваться, скажем так, параболически эта инфекция, мы будем также принимать решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение, - сказал Денис Шмыгаль.
Также он сообщил о закрытии большинства пунктов пропуска на границах страны.
— Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов на границах, остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта. Меры на границах принимаются: в аэропортах, пунктах пропуска автомобильных, то есть внешний периметр плюс аэропорты сегодня под особым режимом пропускным и особым режимом работы, - отметил премьер.
Напомним, рейсы в Шарм-эш-Шейх из «Николаевского международного аэропорта» будут временно отменены из-за распространения в мире коронавируса.
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Авиасообщение с Италией в Украине временно отменено в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства, пишет Униан.
— Сегодня было решение, и авиакомпании приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что. В дальнейшем будем наблюдать, в тех странах, где будет развиваться, скажем так, параболически эта инфекция, мы будем также принимать решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение, - сказал Денис Шмыгаль.
Также он сообщил о закрытии большинства пунктов пропуска на границах страны.
— Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов на границах, остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта. Меры на границах принимаются: в аэропортах, пунктах пропуска автомобильных, то есть внешний периметр плюс аэропорты сегодня под особым режимом пропускным и особым режимом работы, - отметил премьер.
Напомним, рейсы в Шарм-эш-Шейх из «Николаевского международного аэропорта» будут временно отменены из-за распространения в мире коронавируса.