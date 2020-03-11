Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.

— Выделено первое финансирование из резервного фонда – 100 млн грн - для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения потребности в них в стране, а также для пополнения запаса на уровне трех месяцев. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, для украинских производителей будет определен госзаказ,- сказал он.

По его словам запрет вступит в силу с 12 марта и будет действовать до 6 июня.

— Если мы обеспечим потребность раньше, то, соответственно, экспорт разрешим, - добавил он.

Запрет вводится более чем для 400 украинских производителей средств индивидуальной защиты.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.