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Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.
— Выделено первое финансирование из резервного фонда – 100 млн грн - для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения потребности в них в стране, а также для пополнения запаса на уровне трех месяцев. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, для украинских производителей будет определен госзаказ,- сказал он.
По его словам запрет вступит в силу с 12 марта и будет действовать до 6 июня.
— Если мы обеспечим потребность раньше, то, соответственно, экспорт разрешим, - добавил он.
Запрет вводится более чем для 400 украинских производителей средств индивидуальной защиты.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.
— Выделено первое финансирование из резервного фонда – 100 млн грн - для закупки средств индивидуальной защиты и обеспечения потребности в них в стране, а также для пополнения запаса на уровне трех месяцев. Параллельно фактически запрещен экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, для украинских производителей будет определен госзаказ,- сказал он.
По его словам запрет вступит в силу с 12 марта и будет действовать до 6 июня.
— Если мы обеспечим потребность раньше, то, соответственно, экспорт разрешим, - добавил он.
Запрет вводится более чем для 400 украинских производителей средств индивидуальной защиты.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.