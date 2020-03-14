В Херсоне полиция предупредила вывоз из Украины респираторов более чем на миллион гривен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

Полицейские получили информацию, что представитель одной частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт «Херсон» груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта.

Как выяснилось, за границу фирма должна была отправить 21 тысяч респираторных масок стоимостью более 40 тысяч долларов.

Напомним, что на границе с Польшей пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок, которые нелегально пытались вывезти в одну из стран Евросоюза.