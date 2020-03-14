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В Херсоне полиция предупредила вывоз из Украины респираторов более чем на миллион гривен.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.
Полицейские получили информацию, что представитель одной частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт «Херсон» груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта.
Как выяснилось, за границу фирма должна была отправить 21 тысяч респираторных масок стоимостью более 40 тысяч долларов.
Напомним, что на границе с Польшей пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок, которые нелегально пытались вывезти в одну из стран Евросоюза.
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В Херсоне полиция предупредила вывоз из Украины респираторов более чем на миллион гривен.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.
Полицейские получили информацию, что представитель одной частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт «Херсон» груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта.
Как выяснилось, за границу фирма должна была отправить 21 тысяч респираторных масок стоимостью более 40 тысяч долларов.
Напомним, что на границе с Польшей пограничники обнаружили 50 тысяч респираторных масок, которые нелегально пытались вывезти в одну из стран Евросоюза.