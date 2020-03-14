Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова сняла новый видеоблог, в котором рассказала про мифы о коронавирусе и ответила на вопросы о Covid-19.

Соответствующий видеоблог главврач опубликовала в своем YouTube-канале.

В частности, Светлана Федорова рассказала кому нужно обязательно носить маски, как правильно надевать и снимать маску, чем отличается обычная маска от респиратора, которым пользуются медработники.

Также она рассказала, что употребление чеснока не гарантирует, что человек не подхватит коронавирус, почему длинные ногти у женщин это плохо в ситуации борьбы с коронавирусом, болеют ли домашние животные на коронавирус. При этом она призвала покупать хлеб в пекарнях, а не в магазинах и тщательно мыть овощи и фрукты.

Помимо этого, главврач обратилась к руководству крупных предприятий в Николаевской области с просьбой приобрести бесконтактные термометры и не допускать на работу людей с температурой. Также Светлана Федорова попросила бизнесменов не принимать у себя иностранные делегации.

Напомним, что главврач Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.