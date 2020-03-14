|Скорость ветра:
|5.1 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|17:58
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:11
|Заход солнца:
|18:03
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25.95 грн
|26.89 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.95 грн
Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова сняла новый видеоблог, в котором рассказала про мифы о коронавирусе и ответила на вопросы о Covid-19.
Соответствующий видеоблог главврач опубликовала в своем YouTube-канале.
В частности, Светлана Федорова рассказала кому нужно обязательно носить маски, как правильно надевать и снимать маску, чем отличается обычная маска от респиратора, которым пользуются медработники.
Также она рассказала, что употребление чеснока не гарантирует, что человек не подхватит коронавирус, почему длинные ногти у женщин это плохо в ситуации борьбы с коронавирусом, болеют ли домашние животные на коронавирус. При этом она призвала покупать хлеб в пекарнях, а не в магазинах и тщательно мыть овощи и фрукты.
Помимо этого, главврач обратилась к руководству крупных предприятий в Николаевской области с просьбой приобрести бесконтактные термометры и не допускать на работу людей с температурой. Также Светлана Федорова попросила бизнесменов не принимать у себя иностранные делегации.
Напомним, что главврач Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.
|
Музей судостроения и флота глазами пацифистовАлександр Максименко
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова сняла новый видеоблог, в котором рассказала про мифы о коронавирусе и ответила на вопросы о Covid-19.
Соответствующий видеоблог главврач опубликовала в своем YouTube-канале.
В частности, Светлана Федорова рассказала кому нужно обязательно носить маски, как правильно надевать и снимать маску, чем отличается обычная маска от респиратора, которым пользуются медработники.
Также она рассказала, что употребление чеснока не гарантирует, что человек не подхватит коронавирус, почему длинные ногти у женщин это плохо в ситуации борьбы с коронавирусом, болеют ли домашние животные на коронавирус. При этом она призвала покупать хлеб в пекарнях, а не в магазинах и тщательно мыть овощи и фрукты.
Помимо этого, главврач обратилась к руководству крупных предприятий в Николаевской области с просьбой приобрести бесконтактные термометры и не допускать на работу людей с температурой. Также Светлана Федорова попросила бизнесменов не принимать у себя иностранные делегации.
Напомним, что главврач Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.