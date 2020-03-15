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Словения пропустила через итальянско-словенскую границу первую группу заблокированных автобусов и грузовиков, среди которых есть граждане Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook. По его словам, грузовики и автобусы направляются в сторону регистрации транспортных средств.
«На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу», — написал он.
Новости-Н пишут, что надписи на табличках свидетельствуют, что транспорт курсирует по направлениям «Милан — Киев — Николаев», а также «Баре — Херсон». Люди жалуются, что их заставляют возвращаться обратно, при этом грузовики из Италии беспрепятственно пропускают.
Ранее сообщалось, что Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
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Словения пропустила через итальянско-словенскую границу первую группу заблокированных автобусов и грузовиков, среди которых есть граждане Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook. По его словам, грузовики и автобусы направляются в сторону регистрации транспортных средств.
«На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу», — написал он.
Новости-Н пишут, что надписи на табличках свидетельствуют, что транспорт курсирует по направлениям «Милан — Киев — Николаев», а также «Баре — Херсон». Люди жалуются, что их заставляют возвращаться обратно, при этом грузовики из Италии беспрепятственно пропускают.
Ранее сообщалось, что Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину.
Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Отметим, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.