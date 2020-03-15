Словения пропустила через итальянско-словенскую границу первую группу заблокированных автобусов и грузовиков, среди которых есть граждане Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook. По его словам, грузовики и автобусы направляются в сторону регистрации транспортных средств.

«На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу», — написал он.



Новости-Н пишут, что надписи на табличках свидетельствуют, что транспорт курсирует по направлениям «Милан — Киев — Николаев», а также «Баре — Херсон». Люди жалуются, что их заставляют возвращаться обратно, при этом грузовики из Италии беспрепятственно пропускают.

Ранее сообщалось, что Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину.

Напомним, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В связи с этим граждан Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.