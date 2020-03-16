За пять дней, с 11 до 15 марта, пассажиры вернули «Укрзалізнице» 303 тысяч билетов на общую сумму почти 86,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6-ти месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира», — говорится в сообщении.

«Укрзалізниця» отмечает, что принимает все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличных. Билеты, купленные через интернет, возвращаются также через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

Пассажирам, поезда которых было отменено из-за введения карантина, УЗ обязуется компенсировать 100% стоимости проездного документа. На международные поезда, которым ограничено маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел билет.

Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с «Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

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