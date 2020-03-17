Штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 до 32 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В Министерстве предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей», согласно которой нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц — в размере от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

«То есть, административная ответственность может быть установлена за самовольное покидание места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19», — заявил Антон Геращенко.

Замминистра также добавил, что предлагается повысить уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Нарушителей необходимо наказывать штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Если действия повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия — лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич опроверг информацию, распространившуюся в соцсетях, о том, что сегодня ночью с вертолетов будут распылять дезинфицирующие средства с вертолетов.