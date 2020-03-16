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Вечером 16 марта 46 украинцев, пребывавших на круизном лайнере Diamond Princess, прошли карантин и вернулись из США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В аэропорту «Борисполь» приземлился борт из 46 Украинских с круизного лайнера Diamond Princess.
«Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях», — сообщили в МОЗ.
Ранее сообщалось, что шесть украинцев, которые находятся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.
Также у шестерых николаевцев подозревают коронавирус — их состояние стабильно.
Вечером 16 марта 46 украинцев, пребывавших на круизном лайнере Diamond Princess, прошли карантин и вернулись из США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В аэропорту «Борисполь» приземлился борт из 46 Украинских с круизного лайнера Diamond Princess.
«Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях», — сообщили в МОЗ.
Ранее сообщалось, что шесть украинцев, которые находятся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.
Также у шестерых николаевцев подозревают коронавирус — их состояние стабильно.