Вечером 16 марта 46 украинцев, пребывавших на круизном лайнере Diamond Princess, прошли карантин и вернулись из США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В аэропорту «Борисполь» приземлился борт из 46 Украинских с круизного лайнера Diamond Princess.

«Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях», — сообщили в МОЗ.

Ранее сообщалось, что шесть украинцев, которые находятся за рубежом, получают лечение от Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.

Также у шестерых николаевцев подозревают коронавирус — их состояние стабильно.