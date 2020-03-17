«Укрзалізниця» начиная со среды, 18 марта, приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение.

Об этом в Telegram-каналы написал Минфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— «Укрзалізниця», начиная с 12.00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем), - написал Владислав Криклий.

По его словам, поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.

— Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменены из-за введения карантина рейсы - без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, Укрзализныця продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен, - отметил Владислав Криклий.

Он также призвал не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.

Грузовые железнодорожные перевозки, в то же время все еще осуществляются, добавил он.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».