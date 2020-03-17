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Имеющихся в отделениях интенсивной терапии украинских больниц 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) может не хватить и оборудования может оказаться устаревшим.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, сообщает Укринформ.
— Статистика, которую мы имеем, она говорит, что мы готовы и должны предоставлять качественную эффективную помощь, поскольку мы имеем около 3,5 тысячи аппаратов для искусственной вентиляции легких именно в отделениях интенсивной терапии. В то же время такого количества может не хватить и оборудования может быть устаревшее. Мы принимаем все меры и выделяем средства, чтобы обновить материально-техническую базу, - отметил Виктор Ляшко.
Напомним, что Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что обратилась к депутатам горсовета с просьбой о выделении денег на приобретение дезинфицирующих средств и одноразовых контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких.
Имеющихся в отделениях интенсивной терапии украинских больниц 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) может не хватить и оборудования может оказаться устаревшим.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, сообщает Укринформ.
— Статистика, которую мы имеем, она говорит, что мы готовы и должны предоставлять качественную эффективную помощь, поскольку мы имеем около 3,5 тысячи аппаратов для искусственной вентиляции легких именно в отделениях интенсивной терапии. В то же время такого количества может не хватить и оборудования может быть устаревшее. Мы принимаем все меры и выделяем средства, чтобы обновить материально-техническую базу, - отметил Виктор Ляшко.
Напомним, что Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что обратилась к депутатам горсовета с просьбой о выделении денег на приобретение дезинфицирующих средств и одноразовых контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких.