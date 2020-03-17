Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай рассказала, что обратилась к депутатам горсовета с просьбой о выделении денег на приобретение дезинфицирующих средств и одноразовых контуров для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом Ирина Шамрай рассказала в эфире телеканала «Март», комментируя готовность городских медучреждений к борьбе с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают НикВести.

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Рассказывая об обеспеченности необходимым оборудованием городских больниц, Ирина Шамрай рассказала, что в 2018 был проведен аудит всех реанимационных отделений города Николаева. По ее словам, в идеале на одну реанимационную кровать должен быть один аппарат искусственной вентиляции лёгких. В Николаеве функционирует 48 реанимационных кроватей и есть 59 аппаратов, из которых 16, которые купили в прошлом году.

— Мы обновили на более чем 20% отделения реанимации, на 20,3 миллионов были закуплены купили мониторы, дефибриллятор и прочее. Поэтому, если бы мы даже хотели купить, мы нигде не купим, потому что весь мир в них нуждается. Мы хотели ещё штук 5 их купить. Потому что обновление реанимации не прекращается, мы будем продолжать. Потому что это то оборудование, которое крайне нужно для спасения жизни пациентов. Я хочу поблагодарить городскому голове и депутскому корпусу за то, что даже никто не думал, что будет коронавирус у нас в мире, что такая будет ситуация, но в прошлом году депутаты пошли навстречу медицине города и выделили деньги. Да, сегодня можно сказать, а достаточно ли этих денег. Конечно, это не 100% потребность, которая была нам нужна, но то, что было сделано в прошлом году, это было беспрецедентно. Кроме аппаратов искусственной вентиляции легких, 39 мониторов пациента, обеспечены кровати, которые не были обеспечены, кислородные концентраторы. Кроме того, были закуплены все стационары, передвижные рентгены и передвижные УЗИ-аппараты, которых до этого не было ни в одной лечебном учреждении города. Таким образом, все обследование мы приближаем к кровати пациента, - рассказала Ирина Шамрай.

Начальница горздрава Николаева рассказала также, что больницы города могут в случае необходимости передать областной инфекционной больнице в пользование несколько аппаратом искусственной вентиляции легких.

— Если сегодня нужно будет городу поделиться таким оборудованием, сейчас область собирает, сколько можем, но это никак не повлияет на тех пациентов, которые будут поступать в неотложном состоянии с травмами и кровотечениями, будут нуждаться в экстренном хирургическом вмешательстве, оперативном вмешательстве, родоразрешении, кесаревом сечении и так далее, мы это все оставляем. А то оборудование, которое можем передать, мы его принимаем во внимание и при первой необходимости будем, конечно же, передавать в пользование тем лечебным учреждениям, где будут развернуты эти госпитальные базы, - сказала Ирина Шамрай.

По ее словам, в ближайшее время область должна получить от Министерства здравоохранения защитные костюмы и маски, которые будут распределены между больницами.

— На безотлагательную необходимость наши учреждения города обеспечены. Мы ждем, буквально на этой неделе, Министерство здравоохранения направляет в регионы защитные костюмы, маски. Они будут распределены по лечебным учреждениям. Наше учреждение, городская больница №1, которая включена как изолятор в общую госпитальную базу по борьбе с такими заболеваниями, обеспечена за счет средств резерва чрезвычайных ситуаций. В этом году закуплены халаты, защитные маски, средства личной гигиены. Ожидаем еще, потому что никто не может предвидеть, сколько будет таких пациентов, насколько мы будем загружены, или будет включаться только первая очередь, где 150 кроватей, в областном инфекционном центре, который находится на Космонавтов. Или будут задействованы и наши учреждения. Если они будут задействованы, я думаю, что мы будем к этому готовы. Мы написали на дополнительную потребность на дезинфицирующие средства, на одноразовые контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких, потому что после таких пациентов такое оборудование должно утилизироваться. Надеюсь, что при перераспределении денег на сессии, мы получим деньги, - сказала Ирина Шамрай.

Как известно, сегодня в Николаеве состоится заседание сессии городского совета, где будет рассмотрен, в частности, вопрос о перераспределении средств бюджета и выделение финансирования на расходы по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай надеется. что в городе не будет зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.