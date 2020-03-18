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В Винницкой области 17 марта зафиксированы четыре подозрения на коронавирус Covid-19.
Об этом в видеообращении на сайте Винницкой ОГА сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.
По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением.
— Имеем четыре новых подозрения на коронавирус. Это лица, прибывшие с эпидемической территории. Пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Определены контактные лица, которые самоизольованы и находятся под постоянным медико-санитарным надзором, — сказала Надежда Марусяк.
Также она сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области снято два подозрения на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19. Ранее, этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа «А».
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.
В Винницкой области 17 марта зафиксированы четыре подозрения на коронавирус Covid-19.
Об этом в видеообращении на сайте Винницкой ОГА сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.
По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением.
— Имеем четыре новых подозрения на коронавирус. Это лица, прибывшие с эпидемической территории. Пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Определены контактные лица, которые самоизольованы и находятся под постоянным медико-санитарным надзором, — сказала Надежда Марусяк.
Также она сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области снято два подозрения на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19. Ранее, этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа «А».
Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.