В Винницкой области 17 марта зафиксированы четыре подозрения на коронавирус Covid-19.

Об этом в видеообращении на сайте Винницкой ОГА сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.

По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением.

— Имеем четыре новых подозрения на коронавирус. Это лица, прибывшие с эпидемической территории. Пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Определены контактные лица, которые самоизольованы и находятся под постоянным медико-санитарным надзором, — сказала Надежда Марусяк.

Также она сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области снято два подозрения на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19. Ранее, этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа «А».

Напомним, по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, два из которых — летальные.