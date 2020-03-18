В Одесской области в связи с пандемией коронавируса закрывается на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок «Седьмой километр».

Об этом сообщается на сайт рынка.

Отмечается, что все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей.

Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

На общественной территории рынка будет проводиться ежедневная дезинфекция, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Отметим, что на рынке работают около 60 000 человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» посещают до 200 тысяч человек.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич 17 марта подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках.