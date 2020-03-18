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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил ,что более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Европейская правда.
По словам украинского дипломата, посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать граждан для эвакуации на родину. По состоянию на сейчас 1192 лица просят об эвакуации, отметил Мельник.
С 17 марта Украина остановила международном пассажирском сообщении, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.
Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирус не будет принято иное решение.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил ,что более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Европейская правда.
По словам украинского дипломата, посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать граждан для эвакуации на родину. По состоянию на сейчас 1192 лица просят об эвакуации, отметил Мельник.
С 17 марта Украина остановила международном пассажирском сообщении, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.
Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирус не будет принято иное решение.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.