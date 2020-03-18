Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил ,что более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Европейская правда.

По словам украинского дипломата, посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать граждан для эвакуации на родину. По состоянию на сейчас 1192 лица просят об эвакуации, отметил Мельник.

С 17 марта Украина остановила международном пассажирском сообщении, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.

Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирус не будет принято иное решение.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.