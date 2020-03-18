На Львовщине по состоянию на утро 18 марта, 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Четвертая студия.

За ночь во Львове зафиксировано два новых подозрения на коронавирус у мужчины из Новояворовска, 1997 г.р., который вернулся из Чехии, а также у дальнобойщика из Закарпатской области, 1983 г.р. Пока диагнозы не подтверждены. Биоматериал направлен в Киев для исследования.

По состоянию на 17 марта, в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус были госпитализированы жители Львова, Харькова, Киева, Житомирской области, Киевской области, Яворовского района, Ивано-Франковска. Все эти люди из организованной группы туристов, которая была в туре по Европе.

Кроме того, одна из госпитализированных пациенток в возрасте 71 год, из города Червоноград, была в туристическом туре в Италии. Болезнь проявилось у нее на 13 день после возвращения.

Напомним, в Черновицкой облгосадминистрации рассказали о состоянии детей инфицированных коронавирусом.



