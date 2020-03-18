Об этом в комментарии hromadske заявила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

«Дети чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нету. Пневмонии также. Форма заболевания несложная. Напоминаю, что около 80% всех случаев коронавируса проходят в легкой форме», — отметила она.

Также Наталья Гусак уточнила информацию о родственниках женщины, умершей от патологии, находясь на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

«У родственников умершей не было признаков. Однако, обычно после объявления результатов, у нас появляется новая порция контактных лиц, которые сами обращаются и признаются о возможном контакте. В таком случае начинают работать эпидемиологи и семейные врачи», — добавила она.

Наталья Гусак также пояснила, что «все контактные лица, которых мы знаем с начала госпитализации с подозрением разделяем на две группы — те, которые имеют признаки заболевания (их госпитализируют в инфекционки) и те которые не имеют признаков (остаются на самоизоляции)».

Ранее сообщалось, что 17 марта в Украине подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом, среди них трое детей. Всего в Украине известно о 14 случаях коронавируса, два из них летальные. 10 инфицированных в Черновицкой области, по одному в Житомирской и Киевской областях и двое в Киеве.

Также родные 33-летней женщины, которая скончалась 16 марта в Черновцах в ожидании результатов на наличие коронавируса, возмущены действиями врачей.

По их словам, несмотря на то, что женщина находилась в зоне риска, ей не предоставили вовремя первую помощь