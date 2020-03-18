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Лечение от коронавируса за рубежом проходят 12 граждан Украины, на карантине находятся 744.
Такие данные по состоянию на 23.00 17 марта, передаёт Укринформ.
В частности, 12 граждан Украины проходят лечение: в Германии - 5, в Италии и Польше – по 2, в Молдове, ОАЭ и Доминиканской Республике – по 1.
5 граждан Украины, инфицированных коронавирусом, выздоровели, из них четверо в Японии и один – в Италии.
На карантине находятся 744 граждан Украины, в частности, в Египте – 712 (в двух отелях), в Бразилии – 16, в Германии – 7, в Молдове, Доминиканской Республике и ОАЭ – по 3.
Одна гражданка Украины умерла от коронавируса – это случилось в Италии 13 марта.
11758 наших сограждан, которых коронавирус застал за рубежом, уже вернулись в Украину.
По последним данным, в мире зафиксировано 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли.
На территории Украины зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в трех областях и Киеве, два из них – летальные.
Лечение от коронавируса за рубежом проходят 12 граждан Украины, на карантине находятся 744.
Такие данные по состоянию на 23.00 17 марта, передаёт Укринформ.
В частности, 12 граждан Украины проходят лечение: в Германии - 5, в Италии и Польше – по 2, в Молдове, ОАЭ и Доминиканской Республике – по 1.
5 граждан Украины, инфицированных коронавирусом, выздоровели, из них четверо в Японии и один – в Италии.
На карантине находятся 744 граждан Украины, в частности, в Египте – 712 (в двух отелях), в Бразилии – 16, в Германии – 7, в Молдове, Доминиканской Республике и ОАЭ – по 3.
Одна гражданка Украины умерла от коронавируса – это случилось в Италии 13 марта.
11758 наших сограждан, которых коронавирус застал за рубежом, уже вернулись в Украину.
По последним данным, в мире зафиксировано 198 601 случай заражения коронавирусом, из них 82 779 человек выздоровели, 7 988 умерли.
На территории Украины зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в трех областях и Киеве, два из них – летальные.