|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|18:02
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|18:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.3 грн
|28.5 грн
|EUR
|29 грн
|31 грн
В течение суток с 17 по 18 марта в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пограничники доставили в Украину почти 4 тысяч 500 украинцев, которые оказались на границе без транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Для этого пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины по привлечению их транспорта.
— Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска «Ягодин-авто» (Волынская обл.), «Рава-Русская» и «Краковец» (Львовская обл.), «Ужгород», «Тиса», «Вилок» (Закарпатская обл.) Всего с 00.00 16 марта обеспечено возвращение домой почти 7 тысяч 200 наших соотечественников. Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возврат наших граждан домой и в любое время суток готовы осуществлять их оформления на государственной границе, - сказано в сообщении.
Напомним, лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.
В течение суток с 17 по 18 марта в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пограничники доставили в Украину почти 4 тысяч 500 украинцев, которые оказались на границе без транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Для этого пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины по привлечению их транспорта.
— Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска «Ягодин-авто» (Волынская обл.), «Рава-Русская» и «Краковец» (Львовская обл.), «Ужгород», «Тиса», «Вилок» (Закарпатская обл.) Всего с 00.00 16 марта обеспечено возвращение домой почти 7 тысяч 200 наших соотечественников. Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возврат наших граждан домой и в любое время суток готовы осуществлять их оформления на государственной границе, - сказано в сообщении.
Напомним, лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.