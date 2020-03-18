В течение суток с 17 по 18 марта в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пограничники доставили в Украину почти 4 тысяч 500 украинцев, которые оказались на границе без транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Для этого пограничное ведомство наладило работу с органами местной власти Украины по привлечению их транспорта.

— Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска «Ягодин-авто» (Волынская обл.), «Рава-Русская» и «Краковец» (Львовская обл.), «Ужгород», «Тиса», «Вилок» (Закарпатская обл.) Всего с 00.00 16 марта обеспечено возвращение домой почти 7 тысяч 200 наших соотечественников. Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возврат наших граждан домой и в любое время суток готовы осуществлять их оформления на государственной границе, - сказано в сообщении.

Напомним, лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.