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Больше 3 тысяч украинцев обратились в посольство в Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.
Об этом в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
— Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp, - написал Евгений Перебийнис.
Он также сообщил о подготовке с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.
Больше 3 тысяч украинцев обратились в посольство в Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.
Об этом в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
— Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp, - написал Евгений Перебийнис.
Он также сообщил о подготовке с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.