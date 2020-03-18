Больше 3 тысяч украинцев обратились в посольство в Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.

Об этом в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

— Более 3 тысяч граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp, - написал Евгений Перебийнис.

Он также сообщил о подготовке с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоездами.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что более 1100 граждан Украины обратились с просьбой эвакуировать их из Германии.