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Пограничники смогут пропускать украинский на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Минреинтеграции Украины.
— Несколько слов о пересечении административной границы с Крымом в условиях карантина. Минреинтеграции с момента введения ограничений на пересечение КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях внимательно следит за ситуацией, находясь в непрерывном контакте с местными администрациями, пограничниками, а также общественными организациями, которые занимаются тематикой временно оккупированных территорий. Сегодня мы уже видим тенденции. По всем КПВВ мы наблюдаем существенное уменьшение потока людей и транспорта, — сообщил источник.
По сравнению с «докарантинным» временем на Луганщине количество пересечений уменьшилось в 11 раз, в Донецкой области — в 8-9, в Херсонской области — примерно втрое.
Но есть особенности. В частности, на КПВВ в Херсонской области сравнительно большее количество отказов в пересечении. Срабатывают различные факторы, много нестандартных жизненных ситуаций, люди действительно нуждаются в помощи. Кто-то перевозит старушку, которая не имеет документов, кто живет в Крыму, но работает на Херсонщине, или наоборот. И мы делаем все, чтобы максимально оперативно найти решение.
В частности, только что на заседании КМУ был упрощен механизм пересечения КПВВ на админгранице с Крымом: Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение N291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Государственной пограничной службе Украины пропускать украинский на въезд в АР Крым и выезд из АР Крым во время карантина и временного ограничения работы КПВВ по навяности гуманитарных потребностей.
— Выезд из временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению Председателя Государственной пограничной службы Украины с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, — говорится в распоряжении. Пограничники физически присутствуют на КПВВ и могут действовать оперативно. Это ускорит процесс. Мы продолжаем работать над совершенствованием алгоритмов, чтобы снять все возможные проблемы. Хочу поблагодарить всех коллег в местных администрациях, нашим пограничникам, общественным организациям и правозащитникам, которые помогают нам работать более эффективно, — добавил собеседник агентства.
Напомним, что больше 3 тысяч украинцев обратились в посольство в Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.
Пограничники смогут пропускать украинский на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Минреинтеграции Украины.
— Несколько слов о пересечении административной границы с Крымом в условиях карантина. Минреинтеграции с момента введения ограничений на пересечение КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях внимательно следит за ситуацией, находясь в непрерывном контакте с местными администрациями, пограничниками, а также общественными организациями, которые занимаются тематикой временно оккупированных территорий. Сегодня мы уже видим тенденции. По всем КПВВ мы наблюдаем существенное уменьшение потока людей и транспорта, — сообщил источник.
По сравнению с «докарантинным» временем на Луганщине количество пересечений уменьшилось в 11 раз, в Донецкой области — в 8-9, в Херсонской области — примерно втрое.
Но есть особенности. В частности, на КПВВ в Херсонской области сравнительно большее количество отказов в пересечении. Срабатывают различные факторы, много нестандартных жизненных ситуаций, люди действительно нуждаются в помощи. Кто-то перевозит старушку, которая не имеет документов, кто живет в Крыму, но работает на Херсонщине, или наоборот. И мы делаем все, чтобы максимально оперативно найти решение.
В частности, только что на заседании КМУ был упрощен механизм пересечения КПВВ на админгранице с Крымом: Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение N291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Государственной пограничной службе Украины пропускать украинский на въезд в АР Крым и выезд из АР Крым во время карантина и временного ограничения работы КПВВ по навяности гуманитарных потребностей.
— Выезд из временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению Председателя Государственной пограничной службы Украины с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, — говорится в распоряжении. Пограничники физически присутствуют на КПВВ и могут действовать оперативно. Это ускорит процесс. Мы продолжаем работать над совершенствованием алгоритмов, чтобы снять все возможные проблемы. Хочу поблагодарить всех коллег в местных администрациях, нашим пограничникам, общественным организациям и правозащитникам, которые помогают нам работать более эффективно, — добавил собеседник агентства.
Напомним, что больше 3 тысяч украинцев обратились в посольство в Чехии с просьбой об эвакуации в Украину.