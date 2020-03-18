В Луцке с завтрашнего дня, 19 марта, прекращает работу общественный транспорт. Запрет будет действовать до завершения карантина.

Такое решение принял сегодня исполнительный комитет городского совета, сообщают в мэрии Луцка.

Исполняющий полномочия городского головы, секретарь городского совета Григорий Пустовит сообщил, что это решение вызвано с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

— Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома, - отметил Григорий Пустовит.

Первый заместитель городского головы Григорий Недопад рассказал, что сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета. Между тем, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

Григорий Недопад также сообщил, что встречался с представителями профсоюза таксистов города, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины дезинфицировать, а водители будут работать в средствах защиты.

Напомним, в Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.