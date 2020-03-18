В Черновицкой области полиция открыла дело из-за смерти 33-летней женщины от коронавируса по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей врачами.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Во время мониторинга интернета в полиции обнаружили информацию о том, что 33-летняя женщина умерла вследствие коронавируса из-за якобы ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками.

В полиции отмечают, что в заметке в одной из социальных сетей отмечается, что родители умершей обвиняют врачей в неоказании надлежащей медицинской помощи их дочери. Женщина находилась в больнице с подозрением на инфицирование коронавирусом, однако положительные результаты тестов поступили уже после ее смерти.

Дело открыто по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Санкции статьи предусматривают ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, родные 33-летней женщины, которая скончалась 16 марта в Черновцах в ожидании результатов на наличие коронавируса, возмущены действиями врачей.