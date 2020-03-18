Чтобы обезопасить от заражения коронавируса наиболее уязвимую перед инфекцией категорию населения, пожилых людей, в Днепре организовали бесконтактную доставку продуктов.

Об этом Борис Филатов заявил во время совместной встречи руководителей городов, областных, предпринимателей и правоохранителей 18 марта, передает Цензор.НЕТ

Сейчас прорабатывают логистический маршрут между более чем 12,5 тысяч больных и одиноких пенсионеров. Все они подопечные территориальных центров Днепра.

Онлайн-платформа, о создании которой объявил мэр Борис Филатов, объединяет волонтеров, активистов и предпринимателей, которые готовы помогать.

Мэр подчеркнул, что такая доставка не имеет ничего общего ни с агитацией, ни с продвижением партийных или религиозных предпочтений. В настоящее время в наборы входят крупы, макароны, хлеб. Будут включать и продукты длительного срока хранения.

— Я хотел бы обратиться к гражданскому обществу: пора отбросить все ссоры и выяснения отношений. Сейчас развезено около 600 продуктовых наборов для пожилых людей. Завтра - около 10 000. Поэтому обращаюсь и к представителям крупного бизнеса: мы готовы получать любую помощь, — сказал Борис Филатов.

По словам Бориса Филатова, для защиты наиболее уязвимой перед инфекцией COVID-19 категории населения объединились даже идеологические противники. С организацией транспорта для доставки проднаборов помогают также местные предприниматели, поддержку оказывают и представители различных конфессий и волонтеры.

— Сегодня добровольцы и волонтёры протестантских церквей, УДА, Национального Корпуса и… ОПЗЖ, сотрудники мэрии, бизнесмены и просто добрые люди начали развозить старикам продукты, — сообщил Борис Филатов в Facebook.

Он подчеркнул, что организаторы будут рады любой помощи и приложил к посту фото пожилых людей, которым доставили проднаборы 18 марта.

Мэр Днепра также сообщил, что накануне к нему обратились владельцы косметических производств, которые готовы помочь с поставками спиртового раствора в бутылках. Его будут раздавать горожанам.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.