Украинцев, которые из-за карантина и закрытия границ не смогли вовремя вернуться домой из Польши, эвакуируют домой поездами «Интерсити +».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Так, 20 марта из Пшемысля в Киев отправятся поезда: №715/716 - 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта), №709/710 (отправление с Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26), №705/706 - 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).

Отмечается, что в Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

— Бригады стюардов, которые будут обслуживать поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции. Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему https://booking.uz.gov.ua/. Продажа билетов открыта, - сказано в сообщении.

Напомним, посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2 тысячи 500 украинцев, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса.