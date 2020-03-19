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В Украину из Лондона 20 и 23 марта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и SkyUp Airlines осуществят два чартерных рейса.
Об этом сообщают в Твиттере посольство Украины в Великобритании.
— Уважаемые граждане Украины! Мы продолжаем предоставлять вам максимальную помощь для возвращения в Украину! Авиакомпания SkyUp осуществляет продажу билетов на 23 марта на чартерный рейс Лондон-Киев, - сказано в сообщении.
Напомним, украинцев, которые из-за карантина и закрытия границ не смогли вовремя вернуться домой из Польши, эвакуируют домой поездами «Интерсити +».
В Украину из Лондона 20 и 23 марта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и SkyUp Airlines осуществят два чартерных рейса.
Об этом сообщают в Твиттере посольство Украины в Великобритании.
— Уважаемые граждане Украины! Мы продолжаем предоставлять вам максимальную помощь для возвращения в Украину! Авиакомпания SkyUp осуществляет продажу билетов на 23 марта на чартерный рейс Лондон-Киев, - сказано в сообщении.
Напомним, украинцев, которые из-за карантина и закрытия границ не смогли вовремя вернуться домой из Польши, эвакуируют домой поездами «Интерсити +».