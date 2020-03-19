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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе собираются ограничить бесплатный проезд для льготных категорий населения в общественном транспорте из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом он заявил в Instagram.
Городской голова обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на общественном транспорте, хотя различные предприятия сейчас не принимают граждан. Он напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.
— По поводу платного проезда. Действительно у нас есть проблема, что сегодня у нас не работает, ни Водоканал, ни Облэнерго, ни ТЭЦ, ни Николаевгаз. Сегодня действительно у нас есть проблема, что люди старшего возраста, которые находятся в наибольшей зоне риска, они сутра идут, занимают места в маршрутках, в транспорте и куда-то едут, - рассказал Александр Сенкевич.
Он отметил, что планируется принять решение, которое ограничит бесплатный проезд для льготников с 5:30 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.
— Мы планируем сейчас принять решение исполкома, в котором ограничим бесплатный проезд для льготников с 5:30 до 9:00 утра и с 16:00 до 19:00. Будет принято решение и, надеюсь, это поможет сдержать людей, которые просто идут в общественный транспорт ездить, так как им нечего делать, а они могут делать это бесплатно, - подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что Александр Сенкевич заявил, что в городе в общественный транспорт будут допускаться люди только в медицинских масках.
Также ранее мэр Николаева обратился к пенсионерам, которые с самого утра ездят на трамваях, и предложил им остаться дома для собственной безопасности.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе собираются ограничить бесплатный проезд для льготных категорий населения в общественном транспорте из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом он заявил в Instagram.
Городской голова обратил внимание на то, что несмотря на объявленный карантин пенсионеры с самого утра «куда-то» едут на общественном транспорте, хотя различные предприятия сейчас не принимают граждан. Он напомнил, что именно пенсионеры наиболее уязвимы с коронавирусному заболеванию и призвал их оставаться дома.
— По поводу платного проезда. Действительно у нас есть проблема, что сегодня у нас не работает, ни Водоканал, ни Облэнерго, ни ТЭЦ, ни Николаевгаз. Сегодня действительно у нас есть проблема, что люди старшего возраста, которые находятся в наибольшей зоне риска, они сутра идут, занимают места в маршрутках, в транспорте и куда-то едут, - рассказал Александр Сенкевич.
Он отметил, что планируется принять решение, которое ограничит бесплатный проезд для льготников с 5:30 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.
— Мы планируем сейчас принять решение исполкома, в котором ограничим бесплатный проезд для льготников с 5:30 до 9:00 утра и с 16:00 до 19:00. Будет принято решение и, надеюсь, это поможет сдержать людей, которые просто идут в общественный транспорт ездить, так как им нечего делать, а они могут делать это бесплатно, - подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что Александр Сенкевич заявил, что в городе в общественный транспорт будут допускаться люди только в медицинских масках.
Также ранее мэр Николаева обратился к пенсионерам, которые с самого утра ездят на трамваях, и предложил им остаться дома для собственной безопасности.