|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|18:03
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.6 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.8 грн
Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки медицинских работников во время карантинных ограничений.
Об этом сообщает Минздрав.
Министр обратился ко всем государственным и частным транспортным компаниям и перевозчикам с призывом создать условия для того, чтобы врачи могли добираться до работы и оказывать помощь больным.
— Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, которые оптимизируют передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни, - отметил Илья Емец.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сейчас формируется потребность в привозе медиков из отдаленных районов на работу в больницы и мэрия их организует.
Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки медицинских работников во время карантинных ограничений.
Об этом сообщает Минздрав.
Министр обратился ко всем государственным и частным транспортным компаниям и перевозчикам с призывом создать условия для того, чтобы врачи могли добираться до работы и оказывать помощь больным.
— Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, которые оптимизируют передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни, - отметил Илья Емец.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сейчас формируется потребность в привозе медиков из отдаленных районов на работу в больницы и мэрия их организует.