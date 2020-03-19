Министр здравоохранения Илья Емец призвал транспортные компании разработать схему развозки медицинских работников во время карантинных ограничений.

Об этом сообщает Минздрав.

Министр обратился ко всем государственным и частным транспортным компаниям и перевозчикам с призывом создать условия для того, чтобы врачи могли добираться до работы и оказывать помощь больным.

— Мы должны позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну. Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, которые оптимизируют передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни, - отметил Илья Емец.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сейчас формируется потребность в привозе медиков из отдаленных районов на работу в больницы и мэрия их организует.