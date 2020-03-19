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«Автоцентр Renault Николаев» принял меры для обеспечения безопасности клиентов на время карантина в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом сообщает на странице предприятия в Facebook.
Отмечается, что для безопасности клиентов в автоцентре была изменена организация работы, а также проведён ряд профилактических мероприятий, среди которых называют:
В автоцентре добавляют, что для безопасности клиентов выполняют влажную уборку каждый час, используют антисептики, чистят дверные ручки спиртом и проводят прочие работы.
— «Автоцентр Renault Николаев» не суетится в панике, а четко выполняет последовательность действий, связанных ежедневной работой для обеспечения безопасности на предприятии. Влажная уборка каждый час, антисептики, санитайзер, дверные ручки протираются спиртом с чаще в два раза, краны в санузлах, мебель. Заботимся о вашей безопасности и желаем крепкого здоровья, - говорится в сообщении.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел прямой эфир на своей странице в Instagram, в котором рассказал о ситуации инфекционным заболеванием COVID-19 и ответил на волнующие вопросы горожан.
«Автоцентр Renault Николаев» принял меры для обеспечения безопасности клиентов на время карантина в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом сообщает на странице предприятия в Facebook.
Отмечается, что для безопасности клиентов в автоцентре была изменена организация работы, а также проведён ряд профилактических мероприятий, среди которых называют:
В автоцентре добавляют, что для безопасности клиентов выполняют влажную уборку каждый час, используют антисептики, чистят дверные ручки спиртом и проводят прочие работы.
— «Автоцентр Renault Николаев» не суетится в панике, а четко выполняет последовательность действий, связанных ежедневной работой для обеспечения безопасности на предприятии. Влажная уборка каждый час, антисептики, санитайзер, дверные ручки протираются спиртом с чаще в два раза, краны в санузлах, мебель. Заботимся о вашей безопасности и желаем крепкого здоровья, - говорится в сообщении.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел прямой эфир на своей странице в Instagram, в котором рассказал о ситуации инфекционным заболеванием COVID-19 и ответил на волнующие вопросы горожан.