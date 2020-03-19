«Автоцентр Renault Николаев» принял меры для обеспечения безопасности клиентов на время карантина в городе из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что для безопасности клиентов в автоцентре была изменена организация работы, а также проведён ряд профилактических мероприятий, среди которых называют:

Мы можем принимать и выдавать авто на парковке, чтобы вы не заходили в помещение. Вход в ремонтную зону ограничен, попробуем работать бесконтактно. В случае возникновения вопросов относительно вашего транспортного средства вы можете позвонить по телефону +38 0512 72 72 86 или написать нам в direct ФБ. Мы проконсультируем вас бесплатно в режиме online. Для клиентов предусмотрен уголок дезинфекции, где вы можете обработать руки спиртосодержащими средствами. Рекомендуем соблюдать дистанцию 1,5 метров во время общения. Здороваемся не рукопожатием, а улыбкой.

В автоцентре добавляют, что для безопасности клиентов выполняют влажную уборку каждый час, используют антисептики, чистят дверные ручки спиртом и проводят прочие работы.

— «Автоцентр Renault Николаев» не суетится в панике, а четко выполняет последовательность действий, связанных ежедневной работой для обеспечения безопасности на предприятии. Влажная уборка каждый час, антисептики, санитайзер, дверные ручки протираются спиртом с чаще в два раза, краны в санузлах, мебель. Заботимся о вашей безопасности и желаем крепкого здоровья, - говорится в сообщении.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел прямой эфир на своей странице в Instagram, в котором рассказал о ситуации инфекционным заболеванием COVID-19 и ответил на волнующие вопросы горожан.