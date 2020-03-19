|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|18:03
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.6 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.8 грн
В связи с объявлением в Украине карантина в Николаевской области временно меняется график работы центров обслуживания плательщиков, налоговых инспекций и работников управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.
Об этом сообщает ГУ ГНС в Николаевской области.
На период карантина режим работы изменяется:
- ЦОПы № 1 и № 2 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления, ЦОП Вознесенской ГНИ Вознесенского управления, ЦОП Южноукраинской и Первомайской ГНИ Южноукраинского управления, ЦОП Баштанской ГНИ Баштанского управления, ЦОПов Очаковской и Витовской ГНИ Очаковского управления работают с 10:00 до 16:00, с обеденным перерывом, и с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут;
- ЦОП № 3 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления и другие ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области — 10:00 до 13:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.
Кроме того, управление контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области работает в таком режиме:
- принятие заявлений на получение лицензий — понедельник — четверг с 10:00 до 13:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут;
- выдача лицензий — понедельник — четверг с 13:45 до 16:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.
«Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что получить лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками или лицензию на право розничной торговли табачными изделиями можно в Центрах обслуживания плательщиков ГУ ГНС в Николаевской области, по месту расположения торгового объекта, или в управлении контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47», — отметили в налоговой.
На период карантина для получения административных и других услуг можно использовать электронные сервисы ГНС, в частности Электронный кабинет налогоплательщика.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер для недопущения его распространения в Украине могут потерять работу 170-500 тысяч человек.
В связи с объявлением в Украине карантина в Николаевской области временно меняется график работы центров обслуживания плательщиков, налоговых инспекций и работников управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.
Об этом сообщает ГУ ГНС в Николаевской области.
На период карантина режим работы изменяется:
- ЦОПы № 1 и № 2 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления, ЦОП Вознесенской ГНИ Вознесенского управления, ЦОП Южноукраинской и Первомайской ГНИ Южноукраинского управления, ЦОП Баштанской ГНИ Баштанского управления, ЦОПов Очаковской и Витовской ГНИ Очаковского управления работают с 10:00 до 16:00, с обеденным перерывом, и с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут;
- ЦОП № 3 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления и другие ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области — 10:00 до 13:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.
Кроме того, управление контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области работает в таком режиме:
- принятие заявлений на получение лицензий — понедельник — четверг с 10:00 до 13:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут;
- выдача лицензий — понедельник — четверг с 13:45 до 16:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.
«Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что получить лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками или лицензию на право розничной торговли табачными изделиями можно в Центрах обслуживания плательщиков ГУ ГНС в Николаевской области, по месту расположения торгового объекта, или в управлении контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47», — отметили в налоговой.
На период карантина для получения административных и других услуг можно использовать электронные сервисы ГНС, в частности Электронный кабинет налогоплательщика.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер для недопущения его распространения в Украине могут потерять работу 170-500 тысяч человек.