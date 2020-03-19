В связи с объявлением в Украине карантина в Николаевской области временно меняется график работы центров обслуживания плательщиков, налоговых инспекций и работников управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.

Об этом сообщает ГУ ГНС в Николаевской области.

На период карантина режим работы изменяется:

- ЦОПы № 1 и № 2 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления, ЦОП Вознесенской ГНИ Вознесенского управления, ЦОП Южноукраинской и Первомайской ГНИ Южноукраинского управления, ЦОП Баштанской ГНИ Баштанского управления, ЦОПов Очаковской и Витовской ГНИ Очаковского управления работают с 10:00 до 16:00, с обеденным перерывом, и с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут;

- ЦОП № 3 ГНИ в г. Николаеве Николаевского управления и другие ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области — 10:00 до 13:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.

Кроме того, управление контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области работает в таком режиме:

- принятие заявлений на получение лицензий — понедельник — четверг с 10:00 до 13:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут;

- выдача лицензий — понедельник — четверг с 13:45 до 16:00 с техническими перерывами для санитарной обработки ежечасно на 10-15 минут.

«Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что получить лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками или лицензию на право розничной торговли табачными изделиями можно в Центрах обслуживания плательщиков ГУ ГНС в Николаевской области, по месту расположения торгового объекта, или в управлении контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47», — отметили в налоговой.

На период карантина для получения административных и других услуг можно использовать электронные сервисы ГНС, в частности Электронный кабинет налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер для недопущения его распространения в Украине могут потерять работу 170-500 тысяч человек.