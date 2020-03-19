Такие расчеты привел бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передаёт Громадське.

В своих расчетах он ссылается на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.

— В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч людей потеряют работу, — сообщил Тимофей Милованов.

В то же время, эксчиновник отметил, что эти цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально.

Так, по словам экс-министра, именно эта категория украинцев наименее защищена от увольнений во времена экономического кризиса и карантина, особенно те украинцы, которые неофициально трудоустроены в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине около 700 тысяч человек.

— Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек, — пояснил Тимофей Милованов.

Он добавил, что эта цифра может быть еще больше, если будут увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

Напомним, что около 25 миллионов человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса, если правительства стран не отреагируют.