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Около 25 миллионов человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса, если правительства стран не отреагируют.
Об этом говорится в заявлении Международной организации труда (МОТ), передаёт Лига.
Основываясь на различных сценариях влияния COVID-19 на рост мирового ВВП, оценки МОТ указывают на рост глобальной безработицы от 5,3 миллионов до 24,7 миллионов.
— Если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу может быть значительно меньшим, - сказано в заявлении.
Для сравнения, кризис 2008-2009 годах привел к безработице 22 миллионов человек.
Организация призвала к срочным мерам по защите труда, поддержке рабочих мест и доходов, а также к стимулированию экономики. Эти меры включают в себя расширение социальной защиты, поддержание рабочих мест (кратковременная работа, оплачиваемый отпуск и другие субсидии), финансовые и налоговые льготы, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.
Также в МОТ отмечают необходимость кредитования и финансовой поддержки тех секторов экономики, которые пострадают больше всего.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Около 25 миллионов человек могут остаться без работы из-за пандемии коронавируса, если правительства стран не отреагируют.
Об этом говорится в заявлении Международной организации труда (МОТ), передаёт Лига.
Основываясь на различных сценариях влияния COVID-19 на рост мирового ВВП, оценки МОТ указывают на рост глобальной безработицы от 5,3 миллионов до 24,7 миллионов.
— Если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу может быть значительно меньшим, - сказано в заявлении.
Для сравнения, кризис 2008-2009 годах привел к безработице 22 миллионов человек.
Организация призвала к срочным мерам по защите труда, поддержке рабочих мест и доходов, а также к стимулированию экономики. Эти меры включают в себя расширение социальной защиты, поддержание рабочих мест (кратковременная работа, оплачиваемый отпуск и другие субсидии), финансовые и налоговые льготы, в том числе для микро-, малых и средних предприятий.
Также в МОТ отмечают необходимость кредитования и финансовой поддержки тех секторов экономики, которые пострадают больше всего.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.