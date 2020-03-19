Мужчину 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют.

Об этом на брифинге заявил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

— Контактное лицо женщины, которая до сих пор находилась в самоизоляции, госпитализируют в областную клиническую больницу, - сказал Виталий Федорив.

Он уточнил, что контактным лицом является муж женщины, который недавно вернулся из заграницы. Дети умершей проживают отдельно.

Напомним, в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19 : в Черновицкой области - десять, в Житомирской - два, в Киевской области - два (18 марта стало известно, что один из них - это нардеп Сергей Шахов), в Киеве - три, в Донецкой области - один, в Днепропетровской области - два, в Ивано-Франковской - один. Три из этих случаев - летальные.