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Мужчину 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют.
Об этом на брифинге заявил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
— Контактное лицо женщины, которая до сих пор находилась в самоизоляции, госпитализируют в областную клиническую больницу, - сказал Виталий Федорив.
Он уточнил, что контактным лицом является муж женщины, который недавно вернулся из заграницы. Дети умершей проживают отдельно.
Напомним, в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19 : в Черновицкой области - десять, в Житомирской - два, в Киевской области - два (18 марта стало известно, что один из них - это нардеп Сергей Шахов), в Киеве - три, в Донецкой области - один, в Днепропетровской области - два, в Ивано-Франковской - один. Три из этих случаев - летальные.
Мужчину 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют.
Об этом на брифинге заявил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
— Контактное лицо женщины, которая до сих пор находилась в самоизоляции, госпитализируют в областную клиническую больницу, - сказал Виталий Федорив.
Он уточнил, что контактным лицом является муж женщины, который недавно вернулся из заграницы. Дети умершей проживают отдельно.
Напомним, в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19 : в Черновицкой области - десять, в Житомирской - два, в Киевской области - два (18 марта стало известно, что один из них - это нардеп Сергей Шахов), в Киеве - три, в Донецкой области - один, в Днепропетровской области - два, в Ивано-Франковской - один. Три из этих случаев - летальные.