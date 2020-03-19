В связи с высоким риском распространения коронавируса настоятель Костела Святого Иосифа в Николаеве о. Александр Репин призвал прихожан оставаться дома и освободил от воскресной мессы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Службы Божьи будут завершены в храме, но в малом количестве до 10 человек. Епископат освободил от участия в воскресных Мессах — греха нет. Слушайте радио Мария и EWTN, принимая духовное причастие. Отменяются катехизисы для детей. Родители, молитесь вместе с детьми дома, читайте Святое Письмо — таким способом передадите веру в Бога, — сообщил о. Александр Репин.

Ранее сообщалось, что сотрудники Николаевского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям присоединились к флешмобу, цель которого — побудить жителей страны соблюдать условия карантина.