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Сотрудники Николаевского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям присоединились к флешмобу. Цель акции — побудить жителей страны соблюдать условия карантина.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
«В этот непростой для мира период, спасатели не могут остаться дома вместе с теми, кто стремится как можно быстрее преодолеть коронавирусную угрозу. Однако мы призываем всех граждан, которые имеют такую возможность — максимально ограничить пребывание вне места жительства», — говорится в сообщении.
Спасатели сфотографировались с надписями «Оставайся дома» и «Мы остаемся здесь ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас».
Напомним, с 20 марта по Николаеву и районам области будут курсировать специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать карантин.
Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.
Также ранее сообщалось, что исполнительный комитет Вознесенского городского совета отменил льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров на время карантина.
Сотрудники Николаевского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям присоединились к флешмобу. Цель акции — побудить жителей страны соблюдать условия карантина.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
«В этот непростой для мира период, спасатели не могут остаться дома вместе с теми, кто стремится как можно быстрее преодолеть коронавирусную угрозу. Однако мы призываем всех граждан, которые имеют такую возможность — максимально ограничить пребывание вне места жительства», — говорится в сообщении.
Спасатели сфотографировались с надписями «Оставайся дома» и «Мы остаемся здесь ради вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас».
Напомним, с 20 марта по Николаеву и районам области будут курсировать специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать карантин.
Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.
Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.
Также ранее сообщалось, что исполнительный комитет Вознесенского городского совета отменил льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров на время карантина.