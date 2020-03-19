С 20 марта по Николаеву и районам области будут курсировать специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать карантин. Такие авто появятся на улицах всех областных центров страны, сообщает МВД.

Информацию НикВести подтвердили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«Гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания! Не выходить на улицу без необходимости, не посещать места скопления людей, во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанциюмежду людьми не менее 2 метров, соблюдать меры личной гигиены, заботиться о близких и родных людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу», — отметили в МВД.

Напомним, сегодня утром в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.