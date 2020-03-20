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Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет проводиться массовое тестирование на COVID-19.
Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1», пишут «Буквы».
Замминистра напомним, что до конца недели Украина получит возможность провести дополнительно еще до 1 млн тестирований. При этом Ляшко призвал граждан не обращаться к медикам для проведения тестов в случаях, если нет характерных симптомов.
— Я бы не акцентировал на этом внимание. Массовое тестирование будет. Но давайте посмотрим на наших коллег в Италии, Германии, Франции. Сегодня они делают посты, призывают людей без симптомов не приходить в больницы и не тестироваться. Потому что врачи сегодня работают в таком режиме — на истощение, — добавил Виктор Ляшко.
Замминистра подчеркнул, что тестирование пациентов должно проводиться только в случае, если это будет необходимо по мнению семейного врача.
Ранее сообщалось, что карантин в Украине будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.
Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет проводиться массовое тестирование на COVID-19.
Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1», пишут «Буквы».
Замминистра напомним, что до конца недели Украина получит возможность провести дополнительно еще до 1 млн тестирований. При этом Ляшко призвал граждан не обращаться к медикам для проведения тестов в случаях, если нет характерных симптомов.
— Я бы не акцентировал на этом внимание. Массовое тестирование будет. Но давайте посмотрим на наших коллег в Италии, Германии, Франции. Сегодня они делают посты, призывают людей без симптомов не приходить в больницы и не тестироваться. Потому что врачи сегодня работают в таком режиме — на истощение, — добавил Виктор Ляшко.
Замминистра подчеркнул, что тестирование пациентов должно проводиться только в случае, если это будет необходимо по мнению семейного врача.
Ранее сообщалось, что карантин в Украине будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.