Карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в вечернем эфире телеканала «1+1» в четверг, сообщает «Укринформ».

— Мы рассматриваем вариант продления карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост (заболеваемости, - прим.), карантин будет 100% продлен, - сказал Виктор Ляшко.