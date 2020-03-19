В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения Украины по состоянию на вечер 19 марта.

— Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное, — сказано в сообщении.

Таким образом, сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них — летальные.

Ранее сообщалось, что мужа 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют.