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В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения Украины по состоянию на вечер 19 марта.
— Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное, — сказано в сообщении.
Таким образом, сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них — летальные.
Ранее сообщалось, что мужа 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют.
В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения Украины по состоянию на вечер 19 марта.
— Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное, — сказано в сообщении.
Таким образом, сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них — летальные.
Ранее сообщалось, что мужа 56-летней женщины, которая умерла в Ивано-Франковске от коронавируса, госпитализируют.