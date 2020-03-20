В Китае вторые сутки подряд не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

В то же время, коронавирус обнаружен у 39 китайцев, которые прибыли из-за рубежа, сообщает Интерфакс.

В Пекине выявлено 6 заболевших, Шанхае — 8, Тяньцзине — 1, провинциях Гуандун — 14, Фуцзянь — 3, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе — по одному.

Также сообщается, что за последние сутки умерло три человека, которые ранее заразились коронавирусом.

Общее число жертв коронавируса в Китае составило 3248 человек. Число заболевших превышает 80 тысяч.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 19 марта превысило 244 тыс. человек. На планете более 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Напомним, в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, из них — 3 летальные.