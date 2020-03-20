В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, решение приняли на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в настоящее время решение носит формальный характер.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

— Днепропетровщина ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться, - отметил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории Днепропетровской области, вызванной коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.

Напомним, сейчас в Украине 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.