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Президент Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 20 марта, 42 авиарейса вернут в Украину 8 тысяч граждан, оказавшихся за границей во время эпидемии коронавируса.
В своем видеообращении он также сообщил, что за последние пять дней в Украину вернули более 50 тысяч граждан из-за рубежа, пишет Новое Время.
Вчера я разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились с ним о взаимной эвакуации наших граждан из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто действительно в этом нуждается. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым украинцы смогут вернуться домой. А еще мы взаимодействуем с польской железной дорогой, — сказал Зеленский.
Все возвращающиеся из-за границы обязательно проходят медицинскую проверку, подчеркнул глава государства.
— Очень радует, что подавляющее большинство из них сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов, — добавил президент.
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Президент Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 20 марта, 42 авиарейса вернут в Украину 8 тысяч граждан, оказавшихся за границей во время эпидемии коронавируса.
В своем видеообращении он также сообщил, что за последние пять дней в Украину вернули более 50 тысяч граждан из-за рубежа, пишет Новое Время.
Вчера я разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились с ним о взаимной эвакуации наших граждан из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто действительно в этом нуждается. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым украинцы смогут вернуться домой. А еще мы взаимодействуем с польской железной дорогой, — сказал Зеленский.
Все возвращающиеся из-за границы обязательно проходят медицинскую проверку, подчеркнул глава государства.
— Очень радует, что подавляющее большинство из них сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов, — добавил президент.