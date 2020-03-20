Президент Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 20 марта, 42 авиарейса вернут в Украину 8 тысяч граждан, оказавшихся за границей во время эпидемии коронавируса.

В своем видеообращении он также сообщил, что за последние пять дней в Украину вернули более 50 тысяч граждан из-за рубежа, пишет Новое Время.

Вчера я разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Мы договорились с ним о взаимной эвакуации наших граждан из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто действительно в этом нуждается. С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым украинцы смогут вернуться домой. А еще мы взаимодействуем с польской железной дорогой, — сказал Зеленский.

Он добавил, что 20 марта из Перемышля в Киев отправятся пять поездов, которые доставят около 3 тысяч граждан, а на 21 марта запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

Все возвращающиеся из-за границы обязательно проходят медицинскую проверку, подчеркнул глава государства.

— Очень радует, что подавляющее большинство из них сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов, — добавил президент.





По состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19: в Черновицкой области — пятнадцать, в Житомирской — два, в Киевской области — два (18 марта стало известно, что один из них — это нардеп Сергей Шахов), в Киеве — три, в Донецкой области — один, в Днепропетровской области — два, в Ивано-Франковской — один. Три из этих случаев — летальные. Еще 12 украинцев проходят лечение от коронавируса за рубежом.



