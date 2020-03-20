Министерство здравоохранения ожидает поставки крупной партии тестов на определение Covid-19 в эти выходные, и с понедельника рассчитывает расширить доступ к тестированию.

Об этом на брифинге 20 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

— Что касается обеспеченности тестами - мы ожидаем сейчас наибольшую поставку в Украину тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории нашего государства, и на следующей неделе число исследований будет значительно увеличиваться, поскольку мы рассчитываем на то, что все же динамика роста количества больных в Украина (будет ускоряться - прим.), а также (увеличение - прим.) количества подозрений, что рассматриваются ежедневно с коронавирусной болезнью, мы будем обеспечивать их всех проведением исследований, - рассказал Виктор Ляшко.

Также он добавил, что вместе с тестами ПЦР будут тесты для скрининговых исследований.

Ляшко также в очередной раз призвал украинцев следовать рекомендациям по ограничению мобильности.

— Это то, что будет способствовать сохранению здоровья и сдерживанию распространения коронавирусной болезни, - рассказал Виктор Ляшко.