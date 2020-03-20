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Министерство здравоохранения ожидает поставки крупной партии тестов на определение Covid-19 в эти выходные, и с понедельника рассчитывает расширить доступ к тестированию.
Об этом на брифинге 20 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.
— Что касается обеспеченности тестами - мы ожидаем сейчас наибольшую поставку в Украину тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории нашего государства, и на следующей неделе число исследований будет значительно увеличиваться, поскольку мы рассчитываем на то, что все же динамика роста количества больных в Украина (будет ускоряться - прим.), а также (увеличение - прим.) количества подозрений, что рассматриваются ежедневно с коронавирусной болезнью, мы будем обеспечивать их всех проведением исследований, - рассказал Виктор Ляшко.
Также он добавил, что вместе с тестами ПЦР будут тесты для скрининговых исследований.
Ляшко также в очередной раз призвал украинцев следовать рекомендациям по ограничению мобильности.
— Это то, что будет способствовать сохранению здоровья и сдерживанию распространения коронавирусной болезни, - рассказал Виктор Ляшко.
По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86 031 человек выздоровел.
Напомним, что медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.
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Министерство здравоохранения ожидает поставки крупной партии тестов на определение Covid-19 в эти выходные, и с понедельника рассчитывает расширить доступ к тестированию.
Об этом на брифинге 20 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.
— Что касается обеспеченности тестами - мы ожидаем сейчас наибольшую поставку в Украину тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории нашего государства, и на следующей неделе число исследований будет значительно увеличиваться, поскольку мы рассчитываем на то, что все же динамика роста количества больных в Украина (будет ускоряться - прим.), а также (увеличение - прим.) количества подозрений, что рассматриваются ежедневно с коронавирусной болезнью, мы будем обеспечивать их всех проведением исследований, - рассказал Виктор Ляшко.
Также он добавил, что вместе с тестами ПЦР будут тесты для скрининговых исследований.
Ляшко также в очередной раз призвал украинцев следовать рекомендациям по ограничению мобильности.
— Это то, что будет способствовать сохранению здоровья и сдерживанию распространения коронавирусной болезни, - рассказал Виктор Ляшко.
По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86 031 человек выздоровел.
Напомним, что медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.