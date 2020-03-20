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Об этом сообщает Громадське.
Так, уже прибыли самолеты из Брюсселя, Тель-Авива, Ла-Романы, Дубая, Шарджи и четыре самолета из Шарм-эль-Шейха.
Также 20 марта ожидаются пять международных рейсов из Шарм-эль-Шейха, два рейса из Дубая, два из Хургады, один из Ларнаки, один из Тель-Авива, один из Франкфурта, один из Амстердама, один из Брюсселя, один из Цюриха и один из Стамбула.
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Об этом сообщает Громадське.
Так, уже прибыли самолеты из Брюсселя, Тель-Авива, Ла-Романы, Дубая, Шарджи и четыре самолета из Шарм-эль-Шейха.
Также 20 марта ожидаются пять международных рейсов из Шарм-эль-Шейха, два рейса из Дубая, два из Хургады, один из Ларнаки, один из Тель-Авива, один из Франкфурта, один из Амстердама, один из Брюсселя, один из Цюриха и один из Стамбула.