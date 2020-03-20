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Четверо граждан Молдовы, зараженных коронавирусом, посещали монастырь в Почаеве во время поездки по Украине.
Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон во время брифинга на заседании Единого командного центра, сообщает молдавское издание Deschide.md.
— Мы понимаем, что надо молиться... это приветствуется для всех. Но в Украине паломники отправились в путешествие в Почаев. Есть 4 случая заражения среди тех, кто вернулся из Украины, из путешествия в монастырь, — заявил Игорь Додон.
Министр здравоохранения Виорика Думбревяну после заседания Единого командного центра сообщила, что сегодня в Молдове подтверждено еще 17 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество диагностированных случаев Covid-19 составляет 66.
Напомним, в Украине, согласно последним данным МОЗ, 39 подтвержденных случаев Covid-19.
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Четверо граждан Молдовы, зараженных коронавирусом, посещали монастырь в Почаеве во время поездки по Украине.
Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон во время брифинга на заседании Единого командного центра, сообщает молдавское издание Deschide.md.
— Мы понимаем, что надо молиться... это приветствуется для всех. Но в Украине паломники отправились в путешествие в Почаев. Есть 4 случая заражения среди тех, кто вернулся из Украины, из путешествия в монастырь, — заявил Игорь Додон.
Министр здравоохранения Виорика Думбревяну после заседания Единого командного центра сообщила, что сегодня в Молдове подтверждено еще 17 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество диагностированных случаев Covid-19 составляет 66.
Напомним, в Украине, согласно последним данным МОЗ, 39 подтвержденных случаев Covid-19.