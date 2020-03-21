Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире 25-я Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до станции «Академик Вернадский».

Об этом сообщает прес-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что экспедиция отправилась в Антарктиду 16 марта, до того как Украина закрыла воздушное пространство.

— Однако карантин в Чили и почти всех странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером, — рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В министерстве отметили, что во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех снабдили респираторами, очками, антисептиками. Также все полярники прошли обучение по рекомендациям ВОЗ относительно профилактики коронавирусной инфекции.

— Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса, — сообщили в МОН.

Сейчас Национальный антарктический научный центр совместно с правительством и постоянным представительством Украины в Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию «Академик Вернадский». Там полярники должны сменить коллег, которые работают в Антарктиде уже около года.

Напомним, президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия из-за пандемии коронавируса и ввел жесткие меры для борьбы с его распространением.